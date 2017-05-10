Жінки в Україні вдвічі частіше дивляться Євробачення, ніж чоловіки

Євробачення часто називають "конкурсом для домогосподарок". Як показують результати опитування R&B, дане твердження для України певною мірою виправдане.

Соціологи майже довели, що Євробачення – шоу для домогосподарок

Серед українських жінок удвічі більше, ніж серед українських чоловіків, тих, хто дивляться всі трансляції(20% проти 11%), тоді як серед чоловіків більше тих, хто взагалі не дивиться трансляції конкурсу (59% проти 43%), свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Різниця в інтересі чоловіків і жінок до трансляцій виключно фіналу або з участю України несуттєва і складає 4-5%.

Інтерес до трансляцій Євробачення найбільший у молоді, лише 36% якої їх взагалі не дивиться, тоді як серед тих "кому за 60" взагалі не дивляться Євробачення 63%. Також серед молоді помітно найбільше тих, хто дивиться всі трансляції конкурсу (24% проти 11-15% в інших вікових категоріях).

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, трансляції щорічного пісенного конкурсу Євробачення зазвичай дивляться 45% українців. З них 17% дивляться, як правило, тільки фінал, 16% дивляться всі трансляції і 12% зазвичай дивляться тільки трансляції за участю України. У той же час 50% зазвичай не дивляться трансляції конкурсу взагалі.