Жебрівський схиляється до хорватського сценарія звільнення Донбасу від окупантів

Ще в червні Жебрівський вважав більш імовірним звільнення Донбасу за допомогою світової спільноти. Зараз думає інакше.

Жебрівський хоче вибити окупантів з Донбасу силою Павло Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає неминучим хорватський варіантвід російських окупантів.

"Я не є таким оптимістом. Росіяни поставили все на паузу. Чекають, яку позицію займе Трамп", - сказав Жебрівський на прес-конференції в Краматорську, передає "Острів".

При цьому він підкреслив, що Україна в жодному разі не готова поступатися своєю територією.

За його словами, зараз потрібно облаштовувати підконтрольну Україні територію Донбасу, приділяти увагу переговірникам для тиску на Росію і займатися подальшим будівництвом армії.

"Ми прийдемо, зрештою, до хорватському варіанту", - сказав губернатор, маючи на увазі, що можливий саме силовий шлях повернення непідконтрольних територій.

У червні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський назвав два варіанти звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей від окупантів.

"Є два варіанти. Потрібно, щоб міжнародне співтовариство зрозуміло, що це не проблема України, це проблема всього світу. Порушується світовий порядок. Тому збільшення санкцій проти агресора і тиск призведе до того, Путін змушений буде вивести війська і залишити Україну в спокої", - сказав він.

За його словами, другий варіант – "хорватський". "Будувати армію - і років через п'ять відвойовувати військовим шляхом", - сказав Жебрівський.

При цьому глава ДОВГА підкреслив, що сподівається на перший сценарій. "Тому що найстрашніше на війні - ховати своїх побратимів", - зазначив Жебрівський.