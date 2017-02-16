Жебрівський повідомив про наслідки обстрілів житлових кварталів Авдіївки

Прокуратура кваліфікувала обстріл багатоповерхівок як теракт.

У результаті обстрілів поранення і травми отримали мешканці Авдіївки, одна людина загинула Вячеслав Аброськін/Facebook

Російські терористи обстріляли житлові квартализ великокаліберної артилерії близько 18:20, повідомляв голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський ввечері у четвер, 16 лютого.

Одна людина загинула, кілька місцевих жителів отримали травми й осколкові поранення.

"Один снаряд потрапив у будинок на вулиці Гагаріна, 1. Снаряд пробив перекриття п'ятого і четвертого поверхів, і все це обрушилося на третій поверх. Але дивом плити склалися як картковий будиночок. І під цією порожниною Господь врятував трьох осіб - двох чоловіків і одну жінку. Рятувальники їх вже витягли з-під завалів", – написав Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік 1973 року отримав осколкові поранення і помер у лікарні.

У будинку пошкоджено п'ять квартир, існує ймовірність зсуву фасадних плит.

Ще в одному будинку на вулиці Гагаріна снаряд потрапив в квартиру на четвертому поверсі. Вибух розірвав систему опалення, гаряча вода під тиском хлюпнула в приміщення. 76-річний мешканець отримав суттєві опіки, його відправили до опікового центра Дніпра.

Ще один снаряд влетів у вікно магазину на першому поверсі, пролетів через зал і влучив у стіну. Жодна з чотирьох дівчат, які перебували в торговому залі, не постраждали.

Обласна прокуратура кваліфікувала обстріли, в результаті яких загинув місцевий житель, як теракт.

"Зараз в Авдіївці кожні 20-30 хвилин чутні вибухи. Луплять по околиці і позиціями наших військових", – додав Жебрівський.

Раніше про обстріли житлових кварталів Авдіївки повідомив голова обласної поліції В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".