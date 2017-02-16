Жебрівський повідомив про наслідки обстрілів житлових кварталів Авдіївки

Прокуратура кваліфікувала обстріл багатоповерхівок як теракт.
Одна людина загинула, кілька місцевих жителів отримали травми й осколкові поранення.
"Один снаряд потрапив у будинок на вулиці Гагаріна, 1. Снаряд пробив перекриття п'ятого і четвертого поверхів, і все це обрушилося на третій поверх. Але дивом плити склалися як картковий будиночок. І під цією порожниною Господь врятував трьох осіб - двох чоловіків і одну жінку. Рятувальники їх вже витягли з-під завалів", – написав Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік 1973 року отримав осколкові поранення і помер у лікарні.
У будинку пошкоджено п'ять квартир, існує ймовірність зсуву фасадних плит.
Ще в одному будинку на вулиці Гагаріна снаряд потрапив в квартиру на четвертому поверсі. Вибух розірвав систему опалення, гаряча вода під тиском хлюпнула в приміщення. 76-річний мешканець отримав суттєві опіки, його відправили до опікового центра Дніпра.
Ще один снаряд влетів у вікно магазину на першому поверсі, пролетів через зал і влучив у стіну. Жодна з чотирьох дівчат, які перебували в торговому залі, не постраждали.
Обласна прокуратура кваліфікувала обстріли, в результаті яких загинув місцевий житель, як теракт.
"Зараз в Авдіївці кожні 20-30 хвилин чутні вибухи. Луплять по околиці і позиціями наших військових", – додав Жебрівський.
Раніше про обстріли житлових кварталів Авдіївки повідомив голова обласної поліції В'ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA