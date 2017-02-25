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Жебрівський не схвалив візиту Савченко до бойовиків

25 лютого в 01:57

Голова Донецької ВЦА звинуватив депутата в спекулюванні.

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Жебрівському не сподобався візит Савченко в ОРДЛО
DT.UA
Поїздка народного депутата Надії Савченко на територію окупованої Донецької області є роботою на шкоду Україні, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Те, що вона поїхала до бойовиків і каже, що ризикує життям, це лукавство. Сьогодні спекулювання і гра на звільненні наших хлопців нічого не змінить. Обійми, легітимізація бойовиків нічого доброго депутату не приносить. Це робота на шкоду Україні", - заявив Жебрівський.

Також Жебрівський не виключив можливої вини Савченко в держзраді.

"Якщо це підтвердиться, якщо дадуть свідчення бійці, цього буде достатньо, щоб людині оголосити підозру і притягнути до кримінальної відповідальності. Коли людина з передової закликає солдатів кидати позиції і йти на Київ, зрозуміло, що тут є державна зрада. Треба провести слідство. Матіос повинен внести до Єдиного реєстру заяву Ричкової і провести розслідування", - заявив Жебрівський.

Читайте також: Савченко приїхала в окупований Донецьк — росЗМІ

Народний депутат Надія Савченко відвідала виправну колонію в окупованій Макіївці, де містяться українські військові.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги жебрівський депутат Савченко Донецьк Україна бойовики військові голова Київ робота спека зрада
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