Жебрівський не схвалив візиту Савченко до бойовиків

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Голова Донецької ВЦА звинуватив депутата в спекулюванні.

Жебрівському не сподобався візит Савченко в ОРДЛО DT.UA

Поїздка народного депутата Надії Савченко на територію окупованої Донецької області є роботою на шкоду Україні, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський в ефірі телеканалу " 112 Україна ".

"Те, що вона поїхала до бойовиків і каже, що ризикує життям, це лукавство. Сьогодні спекулювання і гра на звільненні наших хлопців нічого не змінить. Обійми, легітимізація бойовиків нічого доброго депутату не приносить. Це робота на шкоду Україні", - заявив Жебрівський.

Також Жебрівський не виключив можливої вини Савченко в держзраді.

"Якщо це підтвердиться, якщо дадуть свідчення бійці, цього буде достатньо, щоб людині оголосити підозру і притягнути до кримінальної відповідальності. Коли людина з передової закликає солдатів кидати позиції і йти на Київ, зрозуміло, що тут є державна зрада. Треба провести слідство. Матіос повинен внести до Єдиного реєстру заяву Ричкової і провести розслідування", - заявив Жебрівський.

Народний депутат Надія Савченко відвідала виправну колонію в окупованій Макіївці, де містяться українські військові.