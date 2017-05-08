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Завтра в Україні пройдуть дощі, а на заході вночі очікуються заморозки

8 травня в 17:01

Дощова погода встановиться в північних і східних областях.

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Завтра на сході і півночі України пройдуть дощі.
yes-i-do.com.ua
 9 травня в Україні буде вогким і прохолодним. На сході країни місцями пройдуть дощі, а температура вдень досягне 22 градусів тепла.

В південних регіонах очікується мінлива хмарність. Температура повітря в Одеській області досягне 23 градусів тепла.

На Заході України 9 травня мине фактично без опадів, однак вночі очікуються заморозки. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області, де температура повтіря досягне 13 градусів вище нуля за Цельсієм.

Такою ж температура буде і в північних областях, де також пройдуть дощі. В центрі України варто чекати хмарність, а температура вдень досягне 19 градусів тепла.

Раніше стало відомо, що в Україну цього тижня повернуться заморозки10 травня у західних, північних та центральних областях, а 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі будуть заморозки 0-5°.

За матеріалами: УНІАН
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Теги температура Україна дощі
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