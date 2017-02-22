Завершенням війни в Україні не повинні займатися "фрілансери" - NYT

Видання вказує на "мирний план" Артеменка, складанням і просуванням якого займалися зовсім не компетентні люди.

Так званий "мирний план" Артеменка тільки збільшив кількість запитаннь до Трампа про Росію. Andrey Artemenko / Facebook

Питаннь, пов'язаних з Росією, на які президенту Дональду Трампу терміново необхідно відповісти, схоже, більшає щодня. Останні з них стосуються особистого юриста президента Майклаі ньюйоркцем російського походження, з яким у Трампа були ділові угоди.

Про це в редакційній статті пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, нагадуючи, що троє згаданих чоловіків склали так званий "мирний план" для України, який Коен передав колишньому раднику з національної безпеки президента США Майклу Флінну за кілька днів до його звільнення.

"В цьому може й немає нічого протизаконного, до того ж немає доказів, що план потрапив у руки Трампа чи його команди з закордонної політики. Але Зважаючи на всі тривожні питання про вірогідні зв'язки Трампа і його оточення з Росією, поява ще й таємного плану піднімає нові питання про те, хто ще може стояти за ним і чому. Не можна просто вдавати, що мотивом трьох згаданих чоловіків було лише бажання закінчити огидну війну. Хоча саме це вони й вдають", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що "план" пропонував в Україні провести референдум з передачі в оренду окупованого Криму на 50-100 років і амністію всіх проросійських терористів в обін на відмову Росії їх підтримувати. На думку видання, суто теоретично це могло б спрацювати, якщо пригадати, що до анексії Криму в 2014 році Росія тривалий час орендувала в України військовоморську базу в Севастополі.

"Питання, однак, в тому, чому все це було зроблено за спиною у Києв, Держдепартаменту США і всіх інших", - пише видання.

Авторство "плану", схоже, належить українському політику Андрію Артеменку, який "вважає, що може стати українським аналогом Трампа". Він також заявляв, що у нього нібито є докази корумпованості, які можуть допомогти повалити уряд Петра Порошенка.

Тим часом, Кремль заперечує, що знав про цей "план". Україна роздратовано перевіряє Артеменка на скоєння державної зради. А Коен називає інформацію про його участь у передачі "плану" Флінну "фальшивими новинами", хоча він і визнав, що зустрічався з українським політиком і ньюйоркцем російського походження Феліксом Сатером.

Сатер, який відбув термін у в'язниці за фінансові махінації, заперечує будь-які контакти з урядом Росії від імені Трампа чи свою причетність до "плану".

"Агресивна політика президента Володимира Путіна стала одним з головних викликів для США і Європи. Україна ж займає центральну роль в цьому виклику. Західна стійкість і єдність критична, але питання про зв'язки Трампа з Росією, на які досі немає відповіді, вже посіяли розгубленість серед союзників", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що Коен - особистий юрист Трампа. Він не може вдавати, що діяв як "стурбований громадянин", коли зустрічався з українським політиком через сумнівні пропозиції.

"Зараз зовсім не час для таких фрілансерів", - пише видання.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.