Завдяки безвізу українці планують збільшити поїздки до країн ЄС на 50%

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Найчастіше українці їздять до країн ЄС заради відпочинку та роботи. Безвізовий режим значно збільшить потік.

Безвіз може збільшити потік українців до ЄС у 1,5 рази Андрій Товстиженко, ZN.UA

У лютому 2017 року поїздка до країнупродовж наступних 12 місяці на відпочинок була актуальною для 22% українців, свідчать дані опитування КМІС.

Для працевлаштування збиралися їхати 17% громадян України. Інші плани були актуальними для не більше ніж 8% українців.

Водночас, у разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 10 по 20 лютого 2017 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).