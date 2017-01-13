Затриманийна хабарі суддя виявився фігурантом скандалів щодо "Межигір'я"

Головатюка звинувачували у схемах передачі "Межигір'я" колишньому Януковичу.
Суддею Господарського суду столиці, якого вчора, 12 січня, затримали співробітники Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України за вимагання хабара в особливо великих розмірах, виявився Любомир Головатюк.
Головатюка звинувачували у схемах передачі резиденції "Межигір'я" колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Прізвище судді фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір'я Януковичу, передае "Українська правда".
Раніше повідомлялось, що в Києві затримали суддю Господарського суду столиці за вимагання хабара в особливо великих розмірах. У затриманні були задіяні співробітники Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України.Українська правда