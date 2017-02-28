В СБУ завершили "зачистку" круга співробітників, що вели справу "діамантових прокурорів" – Трепак

Деяких співробітників Главку "К" звільнили, деяких - правильно "розтасували" по посадах.

В СБУ "зачистили" коло оперативників, які займалися справою "діамантових прокурорів" Андрій Товстиженко, DT.UA

Заступник начальника Главку "К" Служби безпеки України Д. Нескоромний був звільнений зі своєї посади 27 лютого, що поставило точку у "зачистці" співробітників служби, причетних до справи "діамантових прокурорів", повідомив екс-перший заступник глави– екс-начальник Главку "К" Віктор Трепак.

"Це кадрове рішення прийнято за поданням першого заступника Голови СБУ – начальника Главку "К" Демчини. Полковник Нескоромний як тодішній мій заступник керував операцією по затриманню одного з "діамантових прокурорів". Влітку минулого року його спочатку фактично відсторонили від виконання службових обов'язків (як у свій час мене), а зараз звільнили з посади з виведенням в розпорядження керівника СБУ", –написав Трепак в Facebook.

За його словами, цього звільнення Демчина домагався практично з моменту приходу до Главку "К". В минулому році був також звільнений співробітник СБУ, який був старшим групи, що проводила обшук у Корнійця. Деяких інших працівників управління, які працювали за даним провадженням"правильно розстасували" по посадах.

"Таким чином вчорашнє рішення тепер формально (бо фактично це було зроблено раніше) завершило повну "зачистку" кола співробітників СБУ, які мали відношення до реалізації справи "діамантових прокурорів". Можна стверджувати, що в цій частині Демчина виконав свої зобов'язання перед Шокіним, за генпрокурорства якого під кадрову зачистку потрапили слідчі і прокурори, які розслідували вказану справу", – констатує Трепак.

"Щось мені підказує, що наразі цікаві процеси відбуваються і з самою справою "діамантових прокурорів". Підозріло тихо йде її розгляд", – уклав він.

Нагадаємо, на початку липня 2015 року за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах були затримані колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць і заступник керівника ГСУ Генпрокуратури України Володимир Шапакін. При обшуку у них були знайдені великі суми грошей, а також діаманти.

Як повідомлялося раніше, в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного у "діамантовому справі", прокурора Олександра Корнійця були знайдені копії особистих документів екс-глави ГПУ Віктора Шокіна. Корнієць, зокрема, зберігав у себе вдома його копії паспортів та документів на нерухомість.

Заступник генпрокурора - прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе заявляв, що генеральний прокурор Віктор Шокін навмисно перешкоджає розслідуванню справи "діамантових прокурорів", оскільки команда прокурорів має документами, в яких простежується зв'язок Шокіна з Шапакиным і Корнийцом. Корнієць, за його словами, був керуючим справами Шокіна.