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Залізничний шлях до ОРЛО не запрацює і без блокади, через підрив колії – Аваков

20 лютого в 14:51

Глава МВС вважає, що питання блокади необхідно вирішувати виключно у сфері публічної комунікації.

Блокада ОРДЛО
На окупованій території підірвали луганську залізничну гілку
Семен Семенченко / Facebook
Минулого тижня на окупованій території Луганської області було підірвано залізничний шлях, що робить відновлення транспортного сполучення з ОРЛО неможливим навіть у разі зняття транспортної блокади, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Цієї інформації не було в ЗМІ, але вона дуже показова. Два дні тому на окупованій території Луганської області, в п'яти кілометрах від нашого кордону, було підірвано залізничний шлях. Так що навіть якщо ми зараз знімемо блокаду і вирішимо возити наше вугілля, то луганську гілку вони вже підірвали...", – заявив глава МВС в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Аваков зазначив, що в ситуації, що склалася, поліція буде займатися забезпеченням порядку і припиняти провокації. Він також виступив за вирішення питання зняття блокади виключно у сфері публічної комунікації.

Глава МВС, при цьому, підкреслив, що не допустить блокування у прифронтовій зоні будь-яких автомобільних доріг, оскільки в даному випадку мова йде про комунікації між позиціями ЗСУ в зоні конфлікту.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги блокада залізниця Луганськ
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