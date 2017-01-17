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Законопроект про автомобільні дороги оборонного значення прийнятий у першому читанні

17 січня в 14:38

Документ регламентує експлуатацію та обслуговування доріг, які використовуватимуться для військових потреб.

дороги дорога
За "дорожній" законопроект проголосувало 237 депутатів
Андрій Товстиженко, DT.UA
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг оборонного значення", повідомляє "Новий час"

За основу урядового проекту №4647 проголосували 237 народних депутатів.

Відповідний документ вводить поняття "автомобільних доріг оборонного значення", а також регламентує порядок віднесення вже наявних доріг країни до цієї категорії та їх використання.

У відповідності з новим законопроектом, автомобільними дорогами оборонного значення вважаються всі дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки країни, а також з'єднання військових і спеціальних об'єктів. Крім того, дрогами оборонного значення вважаються шляхи, призначені для військових перевезень і евакуації населення в умовах воєнного часу.

Законопроект також регламентує порядок використання таких доріг і їх відновлення на період дії воєнного стану. Він також встановлює порядок проведення заходів щодо їх технічного прикриття.

Перелік автомобільних доріг оборонного значення в Україні повинен затверджуватися Кабінетом міністрів.

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У вівторок, 17 січня, Верховна Рада України розпочала чергове засідання. Народні депутати планують розглянути низку питань щодо транспорту та екологічної політики.

За матеріалами: Новое время
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Теги дорога оборона законопроект порядок військові Україна
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