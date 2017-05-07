Закон про введення "електронного квитка" у громадському транспорті набув чинності

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Документ було опубліковано в офіційній парламентській газеті "Голос України" сьомого лютого.

В Україні набув чинності закон про "електронний квиток" у громадському транспорті КМДА

Закон про введення в Україні автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті (так званого "електронного квитка") набув чинності сьогодні, сьомого травня.

Як повідомляють "Українські новини", закон, ухвалений Верховною Радою 17 січня, був підписаний президентом 3 лютого, і опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" сьомого лютого. Згідно з положеннями документу, закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто сьомого травня.

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України "щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Законопроект №4121 підтримали 265 народних депутатів.

Законом передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов'язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Згідно з законом, "правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування".