Закон про введення "електронного квитка" у громадському транспорті набув чинності

Документ було опубліковано в офіційній парламентській газеті "Голос України" сьомого лютого.
Як повідомляють "Українські новини", закон, ухвалений Верховною Радою 17 січня, був підписаний президентом 3 лютого, і опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" сьомого лютого. Згідно з положеннями документу, закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто сьомого травня.
Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України "щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Законопроект №4121 підтримали 265 народних депутатів.
Законом передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов'язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.
Згідно з законом, "правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування".Українські новини