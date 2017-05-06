Захопленими заводами в Донбасі керує колишній губернатор Іркутська - ЗМІ

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Українські заводи, які "націоналізували" терористи, могли опинитися під контролем росіянина, якого СБУ підозрює в фінансуванні так званої "ЛНР".

Українськими заводами в ОРДЛО може керувати росіянин, якого СБУ звинувачує у фінансуванні "ЛНР". I love Ukraine

Управлінням українськими заводами в, які захопили проросійські терористи, займається російська компанія "Внешторгсервис", на чолі якої стоїть колишній губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков.

Про це пише російський журнал "Коммерсантъ-Власть". Видання зауважує, що ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко піписав "указ", в якому призначив "тимчасовим адміністратором" захоплених українських підприємств саме "Внешторгсервис". В списку підприємств, які контролює російська компанія, знаходяться металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, "Єнакіївський коксохімпром", Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.

"В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить", — пише видання.

Проте один раз все ж ім'я ймовірного генерального директора компанії було згадано. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до робочих місцевого підприємства "Краснодонвугілля" 20 березня йшлося, що в "Внешторгсервис" увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи.

"Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території "ЛНР" і "ДНР". Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", — передає видання.

Самопроголошений "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський підтвердив російському виданню, що "Внешторгсервисом" керує саме Пашков.

"До цього він був радником голови республіки з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам", — сказав Грановський.

"Коммерсантъ" звертає увагу на те, що Пашков також у 2015 році став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів. У лютому СБУ звинуватила колишнього російського чиновника в тому, що він використовує фонд для прикриття фінансування так званої "ЛНР".

"Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент — громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)", — йшлося в повідомленні СБУ.

Співробітники української спецслужби вважають, що російський Фонд перераховує гроші проросійським терористам в Луганську через рахунки російської НКО "Центр міжнародних розрахунків".

1 березня, в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" даних формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.

15 березня, РНБО під час екстреного засідання прийняла рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було у той самий день введено в дію указом президента України.

"РНБО вирішив: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - заявив на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов.

Детальніше про обставини прийняття рішення про офіційну торгову блокаду ОРДЛО читайте у статті Сергія Рахманіна "оГРАБЛІний президент" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".