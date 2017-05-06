Захопленими заводами в Донбасі керує колишній губернатор Іркутська - ЗМІ

Українські заводи, які "націоналізували" терористи, могли опинитися під контролем росіянина, якого СБУ підозрює в фінансуванні так званої "ЛНР".
Про це пише російський журнал "Коммерсантъ-Власть". Видання зауважує, що ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко піписав "указ", в якому призначив "тимчасовим адміністратором" захоплених українських підприємств саме "Внешторгсервис". В списку підприємств, які контролює російська компанія, знаходяться металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, "Єнакіївський коксохімпром", Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.
"В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить", — пише видання.
Проте один раз все ж ім'я ймовірного генерального директора компанії було згадано. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до робочих місцевого підприємства "Краснодонвугілля" 20 березня йшлося, що в "Внешторгсервис" увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи.
"Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території "ЛНР" і "ДНР". Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", — передає видання.
Самопроголошений "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський підтвердив російському виданню, що "Внешторгсервисом" керує саме Пашков.
"До цього він був радником голови республіки з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам", — сказав Грановський.
"Коммерсантъ" звертає увагу на те, що Пашков також у 2015 році став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів. У лютому СБУ звинуватила колишнього російського чиновника в тому, що він використовує фонд для прикриття фінансування так званої "ЛНР".
"Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент — громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)", — йшлося в повідомленні СБУ.
Співробітники української спецслужби вважають, що російський Фонд перераховує гроші проросійським терористам в Луганську через рахунки російської НКО "Центр міжнародних розрахунків".
1 березня, в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" даних формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.
15 березня, РНБО під час екстреного засідання прийняла рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було у той самий день введено в дію указом президента України.
"РНБО вирішив: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - заявив на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов.
Детальніше про обставини прийняття рішення про офіційну торгову блокаду ОРДЛО читайте у статті Сергія Рахманіна "оГРАБЛІний президент" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Коммерсантъ