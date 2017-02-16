Заходи з нагоди Дня Героїв Небесної сотні в Києві будуть охороняти шість тисяч правоохоронців

До охорони громадського порядку на масових акціях у Києві залучать додаткові сили з інших регіонів.

До охорони масових заходів у Києві 18-21 лютого залучать три тисячі бійців НГУ Нацгвардія України

Порядок на заходах у Києві, приурочених до Дня Героїв, будуть охороняти шість тисяч співробітників правоохоронних органів, повідомив глава управління Нацполиции в Києві Андрій Крищенко на брифінгу 16 лютого.

"Задіяно всього буде 6 тис. правоохоронців, це попередні розрахунки. В даний час можу сказати, буде 6 тис. правоохоронців, 3 тис. з них - це військовослужбовці Нацгвардії, будуть задіяні додаткові сили патрульної поліції, додаткові сили з інших регіонів, буде 15 кінологічних груп, групи вибухотехніків", – цитує заяву Крищенко "112. Україна".

Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцями за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдану, для провокування сутичок та масових заворушень.