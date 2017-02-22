Захист Фірташа має намір оскаржити рішення суду про екстрадицію бізнесмена в США

Адвокат підтвердив затримання олігарха у Відні після засідання австрійського суду.

Адвокати хочуть оскаржити затримання Фірташа Коммерсантъ

Австрійський адвокат українського олігарха Дмитра Фірташа підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду у Відні 21 лютого і повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.

"Сьогоднішнє рішення Вищого земельного суду Відня про скасування рішення суду першої інстанції стало несподіваним. Ми приймемо всі необхідні заходи і будемо боротися з цим рішенням як у вищестоящому суді в Австрії так і в Європі в Європейському суді з прав людини", - йдеться в заяві адвоката, екс-міністра юстиції Австрії Дітера Бемдорфера, пише "ТАСС".

"Ми також підтверджуємо, що Фірташ був затриманий відразу ж після сьогоднішнього слухання на підставі європейського ордера на арешт іспанської сторони. Арешт не був здійснений ухвалою Вищого земельного суду, - зазначив Бемдорфер. - Ми не коментуємо збіг арешту за часом, а також передбачувані підозри, викладені в ордері, які в даний час нам повністю невідомі. Фірташ категорично заперечує всі звинувачення і підтверджує свою думку, що все це пов'язано з його політичним переслідуванням в США".

Як повідомлялося, суд у Відні вирішив, що мільярдер Фірташ може бути виданий США, де він має постати перед судом за звинувачення в корупції.

Раніше в прес-службі Фірташа не підтверджували затримання бізнесмена відразу після судового засідання.

Раніше повідомлялося, що колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову екстрадицію громадянина України, бізнесмена Дмитра Фірташа у США, за запитом американських правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні у Вищому земельному суді австрійської столиці Відня відбулося засідання щодо апеляції прокурорів на відмову екстрадиції Фірташа в США за запитом американської влади.

Суддя надав Фірташу право останнього слова, однак він відмовився від нього, приєднавшись до доводів захисту.

Зазначається, що перед початком судового засідання Фірташ сказав журналістам, що у разі позитивного вирішення хотів би повернутися до України, але від інших коментарів відмовився.

Дмитра Фірташа оголошено в міжнародний розшук Іспанією та США. Таким чином, йому закрито шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у цих країн діють угоди про екстрадицію. Арешт також очікує Фірташа в Україні. Однією з небагатьох країн, куди він міг би податися, залишається РФ.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США. У Сполучених Штатах олігарху загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів.

Фірташа звинувачують в тому, що він з допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.