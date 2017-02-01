Західні ЗМІ про бої в Авдіївці: Путін тестує готовність Трампа захищати Україну

Газети звертають увагу на те, що війна в Донбасі знову спалахнула після розмови Трампа з Путіним, і Білий дім чомусь досі не відреагував на російську агресію.

Західні ЗМІ звернули увагу на загострення війни в Донбасі. Facebook/Bogdan Taranin

Війна на Сході України спалахнула з новою силою після багатьох місяців відносного затишшя. В боях у Авдіївці за останні два дні загинули 8 українських військових.

Ситуація на лінії фронту в Донбасі майже не змінилася. Але відновлення насильства може стати серйозною перешкодою для спроб нової адміністрації в США налагодити відносини з Росією.

Про це на сторінках New York Times пише оглядач Ендрю Крамер. Він нагадує, що американські військові тренують українських солдатів, підвищуючи їхню здатність захищатися від агресії Росії. Оглядач зауважив, що Дональд Трамп лояльно висловлювався щодо Володимира Путіна і Росії. Це насторожує Київ. Однак, на думку оглядача, вважати Україну безпорадною теж не правильно. Її армія продемонструвала свою боєздатність ще до того,як військові США почали допомагати з підготовкою.

Washington Post у редакційній статті звертає увагу на те, що бої в Авдіївці почалися через кілька днів після першої телефонної розмови Трампа з Путіним. Оскільки вони не говорили про Україну, а плітки про скасування американських санкцій не справдилися, розчарований Путін міг відчути необхідність створити певний тиск. Його мета - схилити Трампа піти на поступки, яких хоче Москва: не лише скасувати санкції, а й визнати російську сферу впливу, до якої б належала і Україна. Але що він пропонує натомість? Путін пропонує "співпрацю" у війні проти "Ісламської держави" на Близькому Сході. Але така американсько-російська військова співпраця - це ще одна мета Путіна. Іншими словами, він намагається виторгувати "одне своє бажання в обін на дещо інше, що він теж хоче".

Видання Gazeta Wyborcza зауважує, що якби події в Авдіївці спалахнули минулого року, віце-президент США Джозеф Байден негайно зателефонував би в Київ, Держсекретар особисто засудив би агресію Росії, а його підлеглі дали б зрозуміти Москві, що вона переходить межу. Адміністрація Дональда Трампа ж мовчить про Україну, ніби її це не стосується.

"Восени 2015 року Трамп стверджував, що Росія атакувала Україну, тому що не поважала Барака Обаму. Але сам зараз не робить нічого, щоб Путін поважав його самого. Мовчання Кремль сприймає як слабкість і не виключено, що він піде далі", - йдеться в статті.

Видання Financial Times пише про гуманітарне лихо в Авдіївці. Через обстріли місто лишилося без води, електро- і теплопостачання. Кілька мирних мешканців стали жертвами нового наступу проросійських бойовиків. Київ почав евакуацію людей з міста. Але видання пише, що це криє в собі загрозу для України.

Якщо Авдіївку очистять від мирних мешканців, проросійські сили можуть піти в повномасштабний наступ, намагаючись повторити сценарій, як в Дебальцево.

"Навть якщо українська армія відіб'є атаку, евакуація з міста людей лишить без робітників Авдіївський коксохімічний завод. Хоча цього тижня він вимушено зупинив свою роботу, від нього залежить значна частина української металургії", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що якщо завод зупиниться на довго, це може негативно вплинути на українську економіку, яка тільки почала знову зростати.

У свою чергу, видання Le Figaro звертає увагу на час, коли почалися бої в Авдіївці.

"Сценарій відновлення бойових дій викликає відчуття дежавю: він з'явився напередодні зустрічі сторін конфлікту, яка повинна відбутися 1 лютого в Мінську. Складається враження, що вони хотіли показати свою силу, перш ніж сісти за стіл переговорів", - пише видання.

Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" та здійснили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".