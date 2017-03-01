Загострення конфлікту в Донбасі пов'язане з поразкою бойовиків під Авдіївкою – Муженко

До нового наступу окупантів може спонукати лише Росія, адже два попередніх показали спроможність бійців ЗСУ дати відсіч будь-якій провокації НЗФ.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив причини загострення збройного конфлікта в зоні АТО Сайт Міноборони України

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Вікторпов'язав загострення збройного конфлікта на сході України з поразкою окупантів в районі Авдіївки.

"Я думаю, що це все реакція на Авдіївку, на ту поразку, яку вони отримали. У них була паніка, розпач. Вони посилюють обстріли, щоб стабілізувати свій психологічний стан. Агресія до місії ОБСЄ також цим пояснюється", – розповів Муженко виданню "Українська правда".

Він також підкреслив правомірність відкриття українським військовими вогня у відповідь.

"Позиція була, є і залишається: рішення про вогонь у відповідь приймають командири. Командир відділення при загрозі життя йому або його підлеглим на конкретному посту – чи це обстріл, чи це загроза висування якогось підрозділу до цього поста – має право відкривати вогонь у відповідь зі зброї, яка є у його підрозділу", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Муженка, те саме стосується і командира взводу, командира роти, а також комбата.

"В нього вже є у розпорядженні міномети, але вони знаходяться в місцях відведення і тут відповідальність приймає старший начальник. Але з тієї зброї, яка не підлягає відведенню, він має право давати вогонь у відповідь", - наголосив офіцер.

Начальник Генштабу також розповів про те, що в разі застосування окупантами забороненої Мінськими угодами зброї, українські військові можуть дати адекватну відповідь.

"Якщо по нас застосовується зброя, заборонена Мінськими угодами, ми маємо право давати адекватну відповідь. Якщо по нам йде обстріл з "Градів", ми маємо право адекватно відповісти. Не обов'язково з "Градів", є інша артилерія. Все залежить від тих засобів, які є ефективними для нейтралізації загрози життю наших бійців", - пояснив він.

Про рішення використати заборонену зброю у відповідь офіцери ЗСУ обов'язково інформують СЦКК. А відкривати хаотичний і провокаційний вогонь суворо заборонено, зазначив Муженко.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що новий наступ бойовиків ймовірний лише за спонукання до нього Росією, адже два попередні (на Світлодарськії дузі та під Авдіївкою – ред.) були відбиті.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".