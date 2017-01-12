Заарештованих кримських татар звинувачують у нібито захоплення влади в Росії

Стаття 278 КК РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 20 років.

Правозахисник розповів про нові звинувачення на адресу кримських татар hromadskeradio.org

Кримським татарам, обвинуваченим у "хочуть поставити за вину ще й нібито насильницьке захоплення влади в Росії, написав на своїй сторінці правозахисник Еміль Курбедінов.

"Насильницьке захоплення влади в Росії (ст. 278 КК РФ) - саме цю статтю з завтрашнього дня почнуть застосовувати до кримських татар-мусульман, яких звинувачують в участі у Хізб-ут Тахрір. На "додаток" до ст. 205.5, додадуть ст. 278 КК, яка передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі", - написав Курбедінов.

За словами правозахисника, скасування Верховним судом Росії "занадто м'якого" вироку фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Зейтуллаєву, застосування щодо заарештованих примусово-каральної психіатрії та звинувачення кримських татар у нібито тероризм і захоплення влади в Росії є ланками одного ланцюга.

"Ви уявляєте собі - жили кримські мусульмани, кримські татари, і раптом стали росіянами-терористами і їх ще звинуватили в захопленні влади в Росії. Звинуватили ті, хто в лютому 2014 року, в масках і зі снайперськими гвинтівками, з ночі розташувалися в адміністративних будівлях Криму, ті хто на "тиграх" і БТРах в'їхали на півострів і потім оголосили про те, що ми тепер живемо в іншій країні!" - додав він.

Нагадаємо, в травні цього року окупаційна влада Криму провели обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став ошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.