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За віце-мера Ужгорода Цапа внесли заставу відразу ж після арешту

10 лютого в 23:08

Заставу внесли і двох інших фігурантів справи про хабарництво.

Иштван Цап
Цапа звільнили в залі суду
24 канал
За заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу через годину після оголошення судового рішення про взяття під варту.

Зараз віце-мер знаходиться вдома з сім'єю, передає Mukachevo.net.

Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, заставу було внесено також за двох інших фігурантів кримінального провадження.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, апеляційний суд Закарпатської області обрав Іштванові Цапу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 240 тисяч гривень застави. Таким чином, було скасовано рішення Ужгородського районного суду про домашній арешт підозрюваного в отриманні хабара віце-мера.

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Нагадаємо, слідство зафіксувало факт вимагання Цапом у підприємця 40 тисяч гривень за видачу дозволу на приватизацію землі. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

За матеріалами: Mukachevo.net
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