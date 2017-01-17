За тиждень від грипу в Україні померли шість чоловік

Найбільше хворих у Волинській області, найменше - у Харківській.

В Україні від грипу померли шість чоловік pixabay.com

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр по контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" представив результати аналізуза період з 9 по 15 січня.

Найвищий показник захворюваності зберігається у Волинській області, найменший – у Харківській. За звітний тиждень темпи зростання захворюваності серед дорослих зменшилися на 17,1 %, серед дітей до 17 років – на 23 %. У шести областях України показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідпоріг.

Минулого тижня на грип та ГРВІ в Україні захворіли 199 тисяч 684 осіб, з них 50,7 % - діти віком до 17 років. Госпіталізовано 10 тисяч 90 чоловік.

За повідомленнями співробітників центру, в цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3), він діагностований у 78,7 % хворих. За словами епідеміологів, сезон 2016-1017 схожий на сезон 2014-2015, коли домінував штам A(H3N2).

Минулого тижня в Україні зафіксовано шість смертельних випадку внаслідок захворюваності на грип. Смертельні випадки зареєстровані в Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Львівській та Одеській областях.

За рекомендацією фахівців лабораторних центрів та органів місцевого самоврядування у населених пунктах країни проводяться профілактичні заходи.

Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.