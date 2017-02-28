За останні дні з Мосула втекли близько 8 тис. мешканців – ООН

Мешканці іракського міста біжать через наступ урядових сил на "ІДІЛ".
Більшість з них прямує в райони на південь від міста, деякі сильно виснажені, а їхні організми зневоднені.
Іракська армія разом з союзними шиїтськими загонами і силами самооборони курдів у 19 лютого почали наступ з метою визволення західної частини Мосула від терористів "ІДІЛ".
Як повідомлялося, войска спеціального призначення федеральної поліції Іраку взяли під контроль перший район західної частині Мосула.
Deutsche Welle (Русская редакция)