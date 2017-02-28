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За останні дні з Мосула втекли близько 8 тис. мешканців – ООН

28 лютого в 20:12

Мешканці іракського міста біжать через наступ урядових сил на "ІДІЛ".

Мосул беженцы
Мосул залишають біженці
Сайт ООН
Внаслідок наступу урядових сил з 19 лютого західну частину Мосула залишили близько восьми тисяч городян, повідомив офіс ООН з координації гуманітарних питань.

Більшість з них прямує в райони на південь від міста, деякі сильно виснажені, а їхні організми зневоднені.

Іракська армія разом з союзними шиїтськими загонами і силами самооборони курдів у 19 лютого почали наступ з метою визволення західної частини Мосула від терористів "ІДІЛ".

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Як повідомлялося, войска спеціального призначення федеральної поліції Іраку взяли під контроль перший район західної частині Мосула.

 

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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