За останні дні з Мосула втекли близько 8 тис. мешканців – ООН

Мешканці іракського міста біжать через наступ урядових сил на "ІДІЛ".

Мосул залишають біженці Сайт ООН

Внаслідок наступу урядових сил з 19 лютого західну частину Мосула залишили близько восьми тисяч городян, повідомив офіс ООН з координації гуманітарних питань.

Більшість з них прямує в райони на південь від міста, деякі сильно виснажені, а їхні організми зневоднені.

Іракська армія разом з союзними шиїтськими загонами і силами самооборони курдів у 19 лютого почали наступ з метою визволення західної частини Мосула від терористів "ІДІЛ".

Як повідомлялося, войска спеціального призначення федеральної поліції Іраку взяли під контроль перший район західної частині Мосула.