За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 460 обстрілів – Хуг

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Під час загострення конфлікту загинуло дев'ять мирних жителів, поранено 41.

Хуг стурбований обстрілами

Внаслідок бойових дій на сході України з 29 січня по 9 лютого був поранений 41 мирний житель, 9 осіб загинули, заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Європі Олександр Хуг на прес-конференції в окупованому Донецьку.

"Це неприйнятно висока кількість жертв. Це сталося через те, що озброєння давним-давно повинно було бути відведено. Ви знаєте про ту високу кількість порушень режиму припинення вогню, які ОБСЄ зафіксувала минулого тижня. Порушення значно знизилися за останні дні, але вони як і раніше залишаються неприйнятно високими. З півночі 9 лютого до опівночі 10 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 460 порушень режиму припинення вогню, в луганському регіоні - 55 порушень", - сказав Хуг.

За його словами, нова ескалація напруження на Донбасі буде неминучою, якщо не відвести озброєння з лінії зіткнення.

"Причини порушень залишаються - наявність важкого озброєння на ділянках, де не повинно бути. Наприклад, 5 лютого ми бачили 2 танка Т-64 у Василівці, а 3 лютого ми бачили сім гаубиць в Макіївці, 6 лютого ми бачили 11 гаубиць у районі Богоявленки, і це лише деякі з наших спостережень. І до тих пір, поки це важке озброєння знаходиться там, де не повинно бути, ризик спалахів насильства залишається високим", - заявив представник СММ ОБСЄ.

Хуг заявив, що якщо ці позиції так і залишаться близькими один до одного, то ризик загострення неминучий.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріл російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, в місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. В понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, заробили загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалації ситуації під Авдіївка читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".