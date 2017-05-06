За минулу добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських військових

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Бойовики використовують для обстрілу українських позицій міномети калібру 120-мм та озброєння БМП.

Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу, з 5 на 6 травня, штаб АТО зафіксував 63 обстріли позиційв Донбасі. Поранення дістали п'ятеро українських військовослужбовців.

Згідно з повідомленням прес-центру штабу, на Приморському напрямку противник використовував міномети калібру 120 мм, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети для обстрілу опорних пунктів поблизу Павлополя. 120-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю бойовики застосовували біля Гнутового, а міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю – використовували для обстрілу позицій ВСУ біля Мар'їнки. Позиції сил АТО біля Водяного ворог також обстрілював з 82-мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Красногорівки обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів.

Позиції сил АТО під Широкіним та Богданівкою терористи обстрілювали зі стрілецької зброї; опорні пункти біля Новогригорівки – з кулеметів. Українські позиції біля Новотроїцького та Лебединського ворог обстріляв з гранатометів і стрілецької зброї. В районі Водяного також діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики використовували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети для обстрілу позицій ЗСУ быля Верхньоторецького. По опорним пунктам біля Луганського ворог бив з 82-мм мінометів. Українські позиції біля Пісків обстрілювалися з 82- та 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та кулеметів.

Позиції ЗСУ біля Авдіївки ворог обстрілював з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисників Троїцького обстріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. З озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв сили АТО біля Зайцевого. Українські позиції біля Кам'янки обстрілювалися з гранатометів та кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики застосували 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю для обстрілу позицій ЗСУ під Кримським. Міномети калібру 120-мм гранатомети і кулемети – для обстрілу сил АТО біля Новозванівки.

Українські позиції під Троїцьким бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сили АТО під Новоалександрівкою обстрілювалися з протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.