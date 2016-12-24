За минулу добу в зоні АТО один військовий поранений, четверо контужені

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Загиблих серед українських військових немає.

За минулу добу один військовий дістав поранення, чотири контузію Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу, 23 грудня, в зоні проведення антитерористичної операції в Донбасі в результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення та ще чотири були контужені, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, один дістав поранення, чотири контузію", - сказав Лисенко.

Під час зустрічі "Нормандської четвірки" в ніч на 20 жовтня учасники зустрічі в Берліні погодилися з безальтернативністю Мінських домовленостей і домовилися про спільну розробки "дорожньої карти"їх реалізації. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову голови МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщенні збройної місії ОБСЄ у Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму та ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".