За минулу добу в зоні АТО були поранені два бійця ЗСУ

По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів і стрілецької бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозвановку Андрій Проць, DT.UA

Бойовики за минулу добу 39 раз обстріляли позиції сил АТО, повідомляє прес-центр АТО в Facebook в середу вранці, 4 січня.

"Двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з мінометів ворог обстрілював Широкине. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вів вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар'їнці і Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів і стрілецької бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на луганському напрямку.

На донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевому, Луганському, Авдіївці і Піскам.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".