За минулу добу в зоні АТО були поранені два бійця ЗСУ

По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.
"Двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
На маріупольському напрямку з мінометів ворог обстрілював Широкине. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вів вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар'їнці і Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.
З гранатометів і стрілецької бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на луганському напрямку.
На донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевому, Луганському, Авдіївці і Піскам.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA