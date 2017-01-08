За минулу добу в АТО поранено трьох українських бійців

Терористи порушили "режим тиші" 28 разів, використовуючи ствольну артилерію і бронетехніку.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку противник використовував ствольну артилерію калібру 122 мм для обстрілу Широкиного. З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному. По Широкиному та Мар'їнці – вели вогонь з озброєння БМП. По Талаківці вогонь вів ворожий танк.
На Луганському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 мм для обстрілу Троїцького, великокаліберні кулемети – для обстрілу Новозванівки. По Троїцькому вів вогонь снайпер.
На Донецькому напрямку ворог використовував міномети калібру 82 мм для обстрілу Авдіївки та Луганського. По Луганському також вела вогонь ворожа БМП. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Зайцеве та Авдіївку.