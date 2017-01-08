За минулу добу в АТО поранено трьох українських бійців

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Терористи порушили "режим тиші" 28 разів, використовуючи ствольну артилерію і бронетехніку.

Бойовики не припинили обстріли сил АТО і в різдвяні свята Андрій Проць, DT.UA

Протягом минулої доби, з 7 на 8 січня, російсько-терористичні війська обстріляли позиції ВСУ на Сході України 28 разів. Поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку противник використовував ствольну артилерію калібру 122 мм для обстрілу Широкиного. З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному. По Широкиному та Мар'їнці – вели вогонь з озброєння БМП. По Талаківці вогонь вів ворожий танк.

На Луганському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 мм для обстрілу Троїцького, великокаліберні кулемети – для обстрілу Новозванівки. По Троїцькому вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку ворог використовував міномети калібру 82 мм для обстрілу Авдіївки та Луганського. По Луганському також вела вогонь ворожа БМП. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Зайцеве та Авдіївку.

припинення вогню з 24 грудня. Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про

Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.