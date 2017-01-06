За минулу добу в АТО поранено одного українського військового

Незважаючи на інтенсивні обстріли терористами позицій АТО, загиблих серед ВСУ за добу немає.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один український боєць отримав поранення, це сталося біля населеного пункту Новозванівка", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю.
Він також розповів про численні факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, у тому числі – із застосуванням забороненої зброї.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA