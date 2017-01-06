За минулу добу в АТО поранено одного українського військового

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Незважаючи на інтенсивні обстріли терористами позицій АТО, загиблих серед ВСУ за добу немає.

Бойовики поранили під Новозванівкою українського бійця Прес-центр АТО/Facebook

Один український військовослужбовець отримав поранення в зоні АТО за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один український боєць отримав поранення, це сталося біля населеного пункту Новозванівка", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю.

Він також розповів про численні факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, у тому числі – із застосуванням забороненої зброї.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".