За минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 54 рази

Загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення.

Один український військовий загинув, семеро поранені Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу бойовики 54 рази обстріляли українські позиції, а в окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь. Загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення.

На маріупольському напрямку по українських позиціях поблизу Водяного бойовики вели обстріли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях поблизу Гнутового бойовики застосовували 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а біля Широкиного – 82-міліметрові міномети та гранатомети. Українські позиції біля Мар'їнки обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Позиції поблизу Павлополя та Красногорівки бойовики обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а під Новогригорівкою – з кулеметів великих калібрів. Українські позиції під Лебединським та Чермаликом обстрілювались зі стрілецької зброї. Поруч Мар'їнки, Богданівки та Водяного діяли снайпери бойовиків.

На донецькому напрямку, позиції поруч Авдіївки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів. Українські позиції біля Верхньоторецького та Опитного обстрілювались з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а позиції біля шахти "Бутівка" та Зайцевого – з гранатометів різних систем. Проти позицій біля Троїцького бойовики застосували гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а біля Кам'янки та Пісків – великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На луганському напрямку, позиції біля Катеринівки бойовики обстріляли з 120-міліметрових мінометів. По українським позиціям біля Троїцького стріляли з мінометів калібру 120-мм та гранатометів різних систем, а біля Новозванівки – з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Біля Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганської бойовики застосували гранатомети різних систем, а біля Лобачевого – стрілецьку зброю.

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