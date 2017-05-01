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За минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 54 рази

1 травня в 07:38

Загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення.

потери ранения
Один український військовий загинув, семеро поранені
Прес-центр АТО/Facebook
За минулу добу бойовики 54 рази обстріляли українські позиції, а в окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь. Загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення.

На маріупольському напрямку по українських позиціях поблизу Водяного бойовики вели обстріли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях поблизу Гнутового бойовики застосовували 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а біля Широкиного – 82-міліметрові міномети та гранатомети. Українські позиції біля Мар'їнки обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Позиції поблизу Павлополя та Красногорівки бойовики обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а під Новогригорівкою – з кулеметів великих калібрів. Українські позиції під Лебединським та Чермаликом обстрілювались зі стрілецької зброї. Поруч Мар'їнки, Богданівки та Водяного діяли снайпери бойовиків.

На донецькому напрямку, позиції поруч Авдіївки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів. Українські позиції біля Верхньоторецького та Опитного обстрілювались з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а позиції біля шахти "Бутівка" та Зайцевого – з гранатометів різних систем. Проти позицій біля Троїцького бойовики застосували гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а біля Кам'янки та Пісків – великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На луганському напрямку, позиції біля Катеринівки бойовики обстріляли з 120-міліметрових мінометів. По українським позиціям біля Троїцького стріляли з мінометів калібру 120-мм та гранатометів різних систем, а біля Новозванівки – з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Біля Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганської бойовики застосували гранатомети різних систем, а біля Лобачевого – стрілецьку зброю.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосували міномети та зенітні установки.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші". 

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики обстріл Україна
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