Топ Новини
<
>

За кордоном працює 5 млн українців - Держслужба зайнятості

9 лютого в 19:41

Чиновники визнають, що не можуть зупинити хвилю трудової міграції з України.

1
Українські чиновники нарахували 5 млн заробітчан
Прес-служба Кабміну України
За кордоном на сьогоднішній день працює 5 млн українців, повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

"На сьогодні за даними МЗС 5 мільйонів українців працюють закордоном. І багато наших співвітчизників дійсно зіштовхуються із сумнівними посередниками на ринку праці, які відправляють працювати людей по туристичних візах і нікому немає ніякого діла, як буде там людина працювати, в яких умовах.

Він зазначив, що неможливо зупинити хвилю міграції, але можна зробити все можливе, аби українці там мали захист, і повернувшись додому мали подальші гарантії.

"Трудова міграція - це цілком нормальне явище, яке існує в усьому світі. У цьому нічого поганого немає. Проблема в тому, щоб забезпечити заробітчанам захист і соціальні гарантії на таких заробітках", - вважає президент громадської організації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник.

У симпозіумі з питань легальної зайнятості українців за кордоном, за участі керівництва Державної Служби зайнятості, Міністерства соціальної політики, взяли участь роботодавці та понад 80 найбільших посередників на ринку праці.

Читайте також: Голова МЗС Польщі розповів, скільки заробітчани відправляють грошей в Україну

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українських громадян, які працювали за кордоном протягом останніх п'яти років, найбільше виїжджали на роботу до Польщі - 36%, на другому місці Росія (25%), по 5% працювали в Чехії та Німеччині, 3% - в Італії, решта - в інших країнах, в основному, Західної Європи.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги праця українці кордон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини