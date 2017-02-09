За кордоном працює 5 млн українців - Держслужба зайнятості

Чиновники визнають, що не можуть зупинити хвилю трудової міграції з України.

Українські чиновники нарахували 5 млн заробітчан Прес-служба Кабміну України

За5 млн українців, повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

"На сьогодні за даними МЗС 5 мільйонів українців працюють закордоном. І багато наших співвітчизників дійсно зіштовхуються із сумнівними посередниками на ринку праці, які відправляють працювати людей по туристичних візах і нікому немає ніякого діла, як буде там людина працювати, в яких умовах.

Він зазначив, що неможливо зупинити хвилю міграції, але можна зробити все можливе, аби українці там мали захист, і повернувшись додому мали подальші гарантії.

"Трудова міграція - це цілком нормальне явище, яке існує в усьому світі. У цьому нічого поганого немає. Проблема в тому, щоб забезпечити заробітчанам захист і соціальні гарантії на таких заробітках", - вважає президент громадської організації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник.

У симпозіумі з питань легальної зайнятості українців за кордоном, за участі керівництва Державної Служби зайнятості, Міністерства соціальної політики, взяли участь роботодавці та понад 80 найбільших посередників на ринку праці.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українських громадян, які працювали за кордоном протягом останніх п'яти років, найбільше виїжджали на роботу до Польщі - 36%, на другому місці Росія (25%), по 5% працювали в Чехії та Німеччині, 3% - в Італії, решта - в інших країнах, в основному, Західної Європи.