За фактом "травневих" правопорушень відкрито вже 19 кримінальних проваджень

Найбільша кількість правопорушень пов'язана із виготовленням та поширенням комуністичної символіки.

Травневі свята закінчилися, а кримінальні провадження щодо порушників громадського порядку тільки відкриваються

За фактом перевірки вчинених під часправопорушень, відкрито 19 кримінальних проваджень у восьми регіонах країни, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Виготовлення та поширення комуністичної символіки – дев'ять проваджень, хуліганство - чотири провадження, умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження – два. Але ці цифри не остаточні", - повідомив уряду голова Національної поліції України Сергій Князєв під час звіту про роботу правоохоронних органів на травневі свята.

За словами очільника Нацполіції, внаслідок конфліктних ситуацій в різних регіонах країни, тілесні ушкодження отримали вісім поліцейських. Крім того, тілесні ушкодження отримали 32 цивільні особи, які звернулися у правоохоронні органи з відповідними повідомленнями.

"Загалом, під час проведення заходів до органів поліції доставлено 89 осіб. Найбільше у Києві –31, Дніпрі – 27 та Одеській області – 21", – наголосив він.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області. Власні посади втратили начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко, начальник ГУ Національної поліції Дніпра полковник Андрій Бідил та їх заступники із забезпечення громадської безпеки.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового керівника поліції Дніпропетровської області. Ним став колишній начальник дніпровського Інституту внутрішніх справ Віталій Глуховеря. Його заступником призначено керівника патрульної поліції Дніпра Володимира Богоніса.

Того самого дня від посади відсторонили начальника Мелітопольського відділу поліції Юрія Буланова. "Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено низку прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги", - повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.