За фактом "травневих" правопорушень відкрито вісім кримінальних проваджень

До кримінальної відповідальності можуть притягнути і правоохоронців Дніпра, які 9 травня перевищили власні повноваження.

Травневі свята в Україні пройшли майже "спокійно" МВС України

Під часза різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 89 осіб. У п'яти регіонах країни правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень, повідомив на відомчій відеоселекторній нараді заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За його словами, протягом двох днів за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування відбулося понад дві тисячі масових заходів, участь у яких взяли 700 тисяч громадян. При цьому публічну безпеку та порядок забезпечували понад 30 тисяч поліцейських та 3,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

"В цілому заходи в державі проходили спокійно, вполовину менш активно, ніж у попередні роки. Про це свідчить незначна кількість учасників акцій у більшості регіонів, набагато менше конфліктних ситуацій, і, в результаті, затриманих громадян, мінімальна кількість травмованих", – цитує заступника голови Нацполіції прес-служба відомства.

Олександр Фацевич подякував правоохоронцям за плідну працю та наголосив на тому, що забезпечувати порядок під час травневих свят допомагало новітнє обладнання. Зокрема, правоохоронці використовували три спеціальних автомобілі візуального спостереження та поліцейський гелікоптер.

Незважаючи на вжиті заходи, повністю уникнути сутичок поліцейським не вдалося.

Так, слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області вже розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення влади співробітниками Нацполіції Дніпропетровщини.

Їм інкримінована частина 2 статті 365 КК України - умисне вчинення дій, які виходять за межі наданих службових повноважень під час проведення святкових заходів у Дніпрі 9 травня 2017 року.

Слідчі прокуратури об'єднали дане кримінальне провадження з іншими, зареєстрованими за фактами вчинення хуліганських дій, масових заворушень та спричинення тілесних ушкоджень депутату обласної ради, які були вчинені того ж дня. Їх кваліфіковано за статтями 296, 294 та 350 КК України.

Наразі триває проведення невідкладних першочергових слідчих розшукових дій.

"Наразі перевіряються всі версії, зокрема встановлюються організатори вчинення вказаного кримінального правопорушення, особи, які безпосередньо наймали "ті тушок", а також джерела фінансування тощо", - зазначив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар у коментарі для представників ЗМІ.

Розслідування знаходиться на контролі у керівництва прокуратури Дніпропетровської області

"Слідство за фактом перевищення службових повноважень розпочато, і буде надана юридична оцінка кожній дії працівників поліції, зокрема керівників, які були задіяні в охороні безпеки під час проведення вказаних масових заходів", - зазначив заступник прокурора.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області. Власні посади втратили начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко, начальник ГУ Національної поліції Дніпра полковник Андрій Бідил та їх заступники із забезпечення громадської безпеки.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового виконуючого обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області. Ним став керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.