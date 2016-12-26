За два роки громадянство України отримали більше шести тисяч росіян

Більшість з них – за спрощеною процедурою, більше трьохсот чоловік – наказом президента України.
Відповідь міграційної служби Найєм опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Згідно з обліком ДМС України, в період з 2014 року по грудень 2016 року громадянство України за спрощеною процедурою та за рішенням територіальних органів ДМС отримав 6261 громадянин Російської Федерації. Наказами Президента України у громадянство України прийнято 357 громадян Російської Федерації", - йдеться у відповіді міграційної служби.
Нижче Найєм написав, що сподівається на те, "що всі ці 6618 колишніх громадян РФ - справжні друзі України".
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявляв про те, що буде надавати політичний притулок російським опозиціонерам, якщо така необхідність виникне.DT.UA