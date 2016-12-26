За два роки громадянство України отримали більше шести тисяч росіян

Більшість з них – за спрощеною процедурою, більше трьохсот чоловік – наказом президента України.

Більше шести тисяч росіян стали українцями за останні два роки

Юрист і учасник АТО, брат народного депутата Мустафи Найємазвернувся до Державної міграційної служби України, аби "уточнити, скільки громадян РФ отримали громадянство України з 2014 по 2016 рік".

Відповідь міграційної служби Найєм опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Згідно з обліком ДМС України, в період з 2014 року по грудень 2016 року громадянство України за спрощеною процедурою та за рішенням територіальних органів ДМС отримав 6261 громадянин Російської Федерації. Наказами Президента України у громадянство України прийнято 357 громадян Російської Федерації", - йдеться у відповіді міграційної служби.

Нижче Найєм написав, що сподівається на те, "що всі ці 6618 колишніх громадян РФ - справжні друзі України".

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявляв про те, що буде надавати політичний притулок російським опозиціонерам, якщо така необхідність виникне.