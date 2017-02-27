За добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових

На маріупольському напрямку ситуація суттєво загострилася в Мар'їнці.

На сході України за добу загинуло двоє українських військових, ще четверо поранені та травмовані mil.gov.ua

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, а двох бійців було контужено, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньАндрій Лисенко.

На луганському напрямку більшість бойових дій зосередилася у Попаснянському районі. Між 10:00 та 17:00 годинами бойовики здійснили три мінометних обстріли, а пізніше застосовували тільки легке озброєння. Крім того, окупанти також обстрілювали Лобачеве та Оріхове. Другий обстріл був мінометним. Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано вісім ворожих обстрілів, зокрема чотири мінометних. По позиціях українських військових було випущено 25 мін. Близько половини збройних інцидентів сталося в темну пору доби.

На донецькому напрямку більшість бойових дій зосередилася на ділянці фронту Кам'янка – Авдіївка – шахта "Бутівка". В районі Яковлівки та Спартака бойовики розмістили танки та міномети, й активно застосовували їх. Також бойові дії середньої інтенсивності тривають на Світлодарській дузі, південніше Горлівки та в Донецькому аеропорту, тут окупанти використовують важке озброєння. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли, зокрема 12 мінометних і танкових. По позиціях бійців ЗСУ було випущено понад 200 мін та 80 танкових снарядів.

На маріупольському напрямку загострилася ситуація в Мар'їнці. Ввечері окупанти здійснили два мінометних обстріли та застосовували бронетехніку. Південніше ділянки фронту Новомихайлівка – Чермалик тривають інтенсивні бойові дії, найбільша кількість ворожих обстрілів припала на Павлопіль та Водяне. Всього вчора на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, зокрема п'ять – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".