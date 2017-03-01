За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще четверо поранені

Остання доба зими відзначилася значною ескалацією на фронті.

За минулу добу загинули двоє українських бійців mil.gov.ua

Протягом минулої доби, 28 лютого, в результаті бойових дій на сході України двоє українських військових загинули, ще четверо були поранені, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньАндрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення ", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Всього протягом минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 117 разів, що майже вдвічі більше середньодобового показника з початку року, який становить 62 обстріли.

"Бойовики використовували весь спектр озброєння, обстрілюючи українські позиції, виключаючи реактивної артилерії. У добу по наших позиціях сили окупанта випустили понад 110 артилерійських снарядів, 60 танкових снарядів і більше 400 мінометних мін", - додав спікер.

Сьогодні КПВВ в Донбасі переходять на весняний режим роботи. Пропуск осіб і транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках: з 7:00 до 18:30.