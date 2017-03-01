За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще четверо поранені

Остання доба зими відзначилася значною ескалацією на фронті.
"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення ", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.
Всього протягом минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 117 разів, що майже вдвічі більше середньодобового показника з початку року, який становить 62 обстріли.
"Бойовики використовували весь спектр озброєння, обстрілюючи українські позиції, виключаючи реактивної артилерії. У добу по наших позиціях сили окупанта випустили понад 110 артилерійських снарядів, 60 танкових снарядів і більше 400 мінометних мін", - додав спікер.
Сьогодні КПВВ в Донбасі переходять на весняний режим роботи. Пропуск осіб і транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках: з 7:00 до 18:30.DT.UA