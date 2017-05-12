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За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових

12 травня в 07:25

Бойовики обстріляли позиції українських військових 53 рази.

потери ранения
Двоє українських військових загинуло, ще шестеро отримали поранення
Прес-центр АТО/Facebook
За минулу добу бойовики 53 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО. Загинули двоє українських військових, ще шестеро отримали поранення.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли українських військових біля Авдіївки та Луганского зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 та 82 мм. Біля Пісків, Луганського та Новгородського бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Майорська та Верхньоторецького українські позиції обстрілювали з озброєння БМП.

На луганському напрямку, біля Новозванівки бойовики стріляли з з автоматичних станкових гранатометів, а біля Валуйського – зі стрілецької зброї.

На маріупольському напрямку, біля Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя бойовики вели обстріли, частіше за все зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем, інколи застосовували озброєння БМП. Біля Мар'їнки українські позиції обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та 82-мм мінометів. Біля Мар'їнки та Лебединського також працювали снайпери бойовиків.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували міномети заборонених Мінськими домовленостями калібрів, а поблизу Широкиного використали "Гради".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики обстріл Україна військові АТО
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