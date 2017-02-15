За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Під Авдіївкою бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ 60 мін.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військ немає", - повідомив він під час брифінгу.
На луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли. Всі вони сталися під Попасною у другій половині доби. При цьому важке озброєння бойовики не застосовували.
На донецькому напрямку бойовики здійснили кілька обстрілів на Світлодарській дузі та під Горлівкою. Один з них був мінометним. У Новоселівці Другій та Кам'янці окупанти також застосовували міномети. Під Авдіївкою тривають активні бойові дії, окупанти обстрілювали позиції бійців ЗСУ не менше 12 годин, найбільша бойова активність на цій ділянці зафіксована у другій половині дня. По позиціях українських військових було випущено 60 мін, тут працювали ворожі снайпери та бронетехніка. Бої велися також у Опитному та Пісках. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, зокрема вісім – з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку більшість обстрілів бойовиків зосередилась на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Найскладніша обстановка спостерігалася у Водяному та Широкиному, тут окупанти застосовували БМП. Бойові дії тривали і вдень, і вночі. Проте у Мар'їнському районі вчора було тихо. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, зокрема один – з важкого озброєння.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA