За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Під Авдіївкою бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ 60 мін.

За добу в зоні АТО в лавах українських військових загиблих та поранених немає Радіо Свобода

Протягом минулої доби жоден український військовий не загинув та не отримав поранення внаслідок бойових дій на сході України, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військ немає", - повідомив він під час брифінгу.

На луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли. Всі вони сталися під Попасною у другій половині доби. При цьому важке озброєння бойовики не застосовували.

На донецькому напрямку бойовики здійснили кілька обстрілів на Світлодарській дузі та під Горлівкою. Один з них був мінометним. У Новоселівці Другій та Кам'янці окупанти також застосовували міномети. Під Авдіївкою тривають активні бойові дії, окупанти обстрілювали позиції бійців ЗСУ не менше 12 годин, найбільша бойова активність на цій ділянці зафіксована у другій половині дня. По позиціях українських військових було випущено 60 мін, тут працювали ворожі снайпери та бронетехніка. Бої велися також у Опитному та Пісках. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, зокрема вісім – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку більшість обстрілів бойовиків зосередилась на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Найскладніша обстановка спостерігалася у Водяному та Широкиному, тут окупанти застосовували БМП. Бойові дії тривали і вдень, і вночі. Проте у Мар'їнському районі вчора було тихо. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, зокрема один – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".