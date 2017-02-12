За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

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На луганському напрямку бойовики дотримувалися цілковитої "тиші".

Двоє захисників України отримали поранення в зоні АТО mashable.com

Протягом минулої доби жоден український військовий не загинув, двоє бійців отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося у Водяному та Широкиному на маріупольському напрямку", - повідомив він під час брифінгу.

На маріупольському напрямку найзапекліші бої припали на ділянку Павлопіль – Широкине. Бойовики обстрілювали опорні пункти українських військових і вдень, і вночі, активно використовували бронетехніку, а у Павлополі влаштували потужний мінометний обстріл. Пізно ввечері під Красногорівкою інтенсивна перестрілка між силами АТО і окупантами тривала близько години. Окупанти використовували міномети і БМП. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку основні бойові дії велися в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами ворожі обстріли тривали вісім годин. Бойовики активно використовували міномети, по позиціях українських військових було випущено кілька десятків мін. Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, зокрема шість з низ – з мінометів.

На луганському напрямку вчора зберігався режим цілковитої "тиші".

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".