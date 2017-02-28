За добу в зоні АТО поранено одного українського військового

Найінтенсивніші обстріли зафіксовані на донецькому та маріупольському напрямках.

В зоні АТО під час ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення Фото: Держприкордонслужба України

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України загиблих немає, один український військовий отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньАндрій Лисенко.

На луганському напрямку бойовики не використовували важке озброєння. Зі стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь у Лобачевому. Під вечір бойовики обстріляли Станицю Луганську та околиці з гранатометів і стрілецької зброї. З 21:00 години і до півночі відбулись три ворожих збройних провокації поблизу Новоолександрівки. Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку бойові дії традиційно зосередилися біля Авдіївки та її околиць. Обстріли тут почалися о 6:00 ранку та майже без перерв тривали до 23:00. На цих рубежах окупанти вели вогонь майже 12 годин, використовуючи міномети та легке озброєння. Загалом, за минулу добу ворог випустив по Авдіївці 135 мін та 50 танкових снарядів. Активні бойові дії спостерігались також на Світлодарській дузі, горлівському периметрі та поблизу Донецького летовища. По цих позиціях бойовики випустили близько 100 мін. Біля Горлівки окупанти вели обстріли переважно з легкого озброєння, а у Водяному використовували танк. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 37 ворожих обстрілів, з них 17 – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку протягом ночі бойовики обстрілювали приморські рубежі зі стрілецької зброї. О 7:00 ранку почались мінометні обстріли, під які потрапили Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове та Водяне. У Талаківці та Водяному працювали ворожі снайперські групи. О 21:00 годині почався активний обстріл українських позицій поблизу Широкиного. Окупанти використовували артилерію калібром 122 мм та танки. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 41 ворожий обстріл, з них – 11 з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".