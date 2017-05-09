За добу в АТО загинув один український військовий

Бойовики в понеділок 50 разів обстріляли позиції військ України.

В понеділок в АТО загинув один український військовий, ще 9 були поранені. Полк "Азов"/Facebook

Російські сили впродовжують обстрілювати опорні пункти української армії з мінометів.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО, додаючи, що за минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще дев'ять українських захисників отримали поранення.

Як зазначається, на Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог бив по позиціях сил АТО поруч Кам'янки. Вогнем 120-міліметрових мінометів накривав захисників Невельського та Троїцького, а по оборонцях Луганського гатив з гранатометів різних систем. Зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів та гранатометів ворог обстрілював позиції під Верхньоторецьким. По опорних пунктах поблизу Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого та Пісок російські сили застосовували 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстрілював захисників Новгородського. На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог накривав позиції поруч Павлополя.

Артилерійські системи калібру 122-мм, 120-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по опорних пунктах морських піхотинців під Водяним. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем вів вогонь по захисниках Широкиного та Чермалика. З мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів противник гатив по позиціях неподалік Мар'їнки. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював опорні пункти в поруч Гранітного. В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з артилерійських систем калібру 122-мм підрозділи російські сили вели вогонь по опорних пунктах поблизу Новозванівки. 120-міліметрові міномети та автоматичні гранатомети ворог застосував поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем бив по опорних пунктах під Троїцьким. З протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю противник застосовував по захисниках станиці Луганської та Валуйського, а зі стрілецької зброї обстрілював опорні пункти в районі Донця.

Вчора повідомлялося, що в Донбасі підірвався український військовий. Через невідомий вибуховий пристрій він отримав численні поранення, після чого був доставлений до шпиталю. Але лікарі не змогли врятувати його життя.