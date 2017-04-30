За добу в АТО загинуло двоє військових, ще четверо бійців отримали поранення

Бойовики 14 разів обстріляли українських військовослужбовців з важкого озброєння.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо – отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - сказав він на брифінгу в Києві у неділю.
За словами спікера штабу, обстановка в зоні АТО залишається вкрай напруженою, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати важке озброєння на всіх трьох напрямках. Але інтенсивність його застосування помітно зменшилася порівняно з добою раніше.
"Водночас випадки застосування ворогом артилерії вчора були зафіксовані лише на луганському напрямку. Усього за минулу добу противник порушив режим "тиші" 54 рази, з них 14 разів були із застосуванням важкого озброєння", - наголосив Олександр Мотузяник.
Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосували міномети та зенітні установки.
12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".DT.UA