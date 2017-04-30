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За добу в АТО загинуло двоє військових, ще четверо бійців отримали поранення

30 квітня в 15:02

Бойовики 14 разів обстріляли українських військовослужбовців з важкого озброєння.

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Минулої доби загинуло двоє захисників України
Фото: Держприкордонслужба України
Протягом минулої доби, 29 квітня, внаслідок бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових, ще четверо бійців отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо – отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - сказав він на брифінгу в Києві у неділю.

За словами спікера штабу, обстановка в зоні АТО залишається вкрай напруженою, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати важке озброєння на всіх трьох напрямках. Але інтенсивність його застосування помітно зменшилася порівняно з добою раніше.

"Водночас випадки застосування ворогом артилерії вчора були зафіксовані лише на луганському напрямку. Усього за минулу добу противник порушив режим "тиші" 54 рази, з них 14 разів були із застосуванням важкого озброєння", - наголосив Олександр Мотузяник.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосували міномети та зенітні установки.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші". 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна військові АТО поранення загинув бойовики
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