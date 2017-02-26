За добу в АТО четверо українських військових отримали поранення

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На маріупольському напрямку бойовики застосовували танки та важке озброєння.

Четверо українських військових отримали поранення в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України четверо українських військових отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньАндрій Лисенко.

На луганському напрямку бойовики порушували режим "тиші" у Троїцькому, в районі бахмутської траси та у Станиці Луганській. У Попаснянському районі та у Новотошківському окупанти застосовували міномети. Усі п'ять вчорашніх обстрілів позицій українських військових відбулися у другу половину доби та були нетривалими.

На донецькому напрямку окупанти зранку відкрили вогонь з танків по позиціях сил АТО у Пісках. Після заходу сонця бойовики за легкого озброєння атакували позиції бійців ЗСУ біля Донецького летовища. Під мінометний обстріл окупантів зранку потрапила також авдіївська промзона. З епізодичними перервами ворожі обстріли Авдіївки тривали до 20:00 години. На цій ділянці бойовики застосовували міномети, легке озброєння та танки. По позиціях українських військових у Кам'янці зранку було випущено більше 20 мінометних та 5 танкових снарядів. Епізодичні обстріли українських позицій відбулися на Світлодарській дузі, а також на горлівському периметрі – у Зайцевому, Кіровому та Верхньоторецькому. Найтриваліші з них - у Верхньоторецькому, де кожен з двох сеансів бойової активності тривав більше години. Проте важке озброєння на цій ділянці не застосовувалося. Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 23 ворожих обстріли, зокрема десять – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку бойові дії припали на ділянку Чермалик – Широкине. Тут вони тривали цілодобово. Найбільш неспокійно було у Гнутовому, де з 12:00 до 14:00 бойовики провели масований мінометний обстріл, а також активно відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. У Водяному бойовики застосували танки, розміщені у сусідньому селі Ужівка. Також один ворожий мінометний обстріл зафіксовано у Чермалику. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл, зокрема три – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".