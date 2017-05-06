За добу в АТО 5 українських військових були поранені

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В штабі запевняють, що попри це, доба минула без втрат серед українських сил.

Доба в АТО минула без втрат. Прес-центр АТО/Facebook

За словами речника Міністерства оборони з питаньАндрія Лисенка, найбільш активні бої у п'ятницю на Луганському напрямку розгорнулися біля Кримського та у Попаснянському районі.

Там бойовики п'ять разів застосували легке озброєння, зокрема з мінометів вони випустили по українських позиціях понад 30 мін. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. Всього тут за добу з боку бойовиків було проведено 14 обстрілів, повідомляє "Українська правда".

У напрямку ж Донецька ситуація лишається напруженою по всій лінії фронту. На Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Авдіївці і Пісках ворог застосував важке озброєння.

"Особливо потужним обстріл був у Пісках, тривав понад 2 години, бойовики випустили 30 мін, активно застосовувалася бронетехніка", - сказав Лисенко.

Всього за добу на донецькому напрямку було зафіксовано 15 ворожих обстрілів, 7 з яких були здійснені з важкого озброєння.

У напрямку Маріуполя загострилася обстановка в Мар'їнському районі, де бойовики неодноразово застосовували бронетехніку і міномети, є влучання і в житлові квартали, пошкоджено вікна у міській лікарні та житловий приватний будинок.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.