За добу поранено 16 українських військових, бойовики обстріляли позиції сил АТО майже 100 разів

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На маріупольському напрямку з 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Павлопіль і Гнутове.

За добу в АТО поранено 12 українських солдатів і четверо травмовані Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу бойовики терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" 92 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні АТО, в результаті яких поранення отримали 12 українських військових і ще четверо травмовані, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська вперто продовжують демонструвати всьому світу ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей про припинення вогню. Всього зафіксовано 92 обстрілу. Дванадцять наших військових поранені, четверо травмовані", – йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

На маріупольському напрямку з 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Павлопіль і Гнутове. З 120-мм мінометів – Красногорівку, Гнутове і Широкине. З 82-мм мінометів – Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлопілю, Водяному, Гнутове і Широкине. Па Широкине і Павлопілю також стріляли з БМП.

На донецькому напрямку з 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово обстрілювалися Троїцьке, Піски, Луганське, Дача, Зайцеве, Кам'янка, Новоселівка, Верхньоторецьке та Авдіївка. Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорському, Зайцеве, Пісках та Луганському. З танків – по Пісках і Кам'янці, по Луганському – з БМП.

На луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики стріляли по Новоолександріці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці окупанти вели вогонь з БМП.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".