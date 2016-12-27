За 2016 рік в Україні декомунізували 1 тисячу міст і сіл та 52 тисячі вулиць

Люди обрали нові назви для 51 493 вулиць та 987 міст і сіл, демонтовано 1320 "ленінів" та ще 1069 тоталітарних ідолів.
За даними, що їх інститут отримав від обласних державних адміністрацій, вже позбулися тоталітарних назв 51 493 об'єкти топоніміки в містах, селищах і селах. Це - вулиці, площі, сквери тощо.
В Україні демонтовано 2389 пам'ятників і пам'ятних знаків, з них на честь Леніна - 1320.
За рік, що минає, Верховна Рада перейменувала 25 районів та 987 населених пунктів (з них 32 міста). Парламент України переважно спирався на пропозиції місцевих громад щодо нових назв міст та сіл.
"2016-й став роком декомунізації в Україні. За період дії закону Україна зробила більше в подоланні спадщини тоталітарного минулого, ніж за весь час незалежності. Зміни, які легко побачити на мапі країни чи окремого населеного пункту, незворотні, вони – необхідний елемент нашої інтеграції до демократичної Європи", - наголосив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" набрав чинності 21 травня 2015 року.
У липні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада завершила свою частину декомунізації, перейменувавши 1012 населених пунктів і районів.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.DT.UA