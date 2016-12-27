За 2016 рік в Україні декомунізували 1 тисячу міст і сіл та 52 тисячі вулиць

Люди обрали нові назви для 51 493 вулиць та 987 міст і сіл, демонтовано 1320 "ленінів" та ще 1069 тоталітарних ідолів.

Стало відомо, скільки в Україні декоммунізіровалі "ленінів" та інших тоталітарних ідолів twitter.com/LUGANSK_TODAY

Український інститут національної пам'яті оприлюднив результати реформи декомунізації станом на грудень 2016 року.

За даними, що їх інститут отримав від обласних державних адміністрацій, вже позбулися тоталітарних назв 51 493 об'єкти топоніміки в містах, селищах і селах. Це - вулиці, площі, сквери тощо.

В Україні демонтовано 2389 пам'ятників і пам'ятних знаків, з них на честь Леніна - 1320.

За рік, що минає, Верховна Рада перейменувала 25 районів та 987 населених пунктів (з них 32 міста). Парламент України переважно спирався на пропозиції місцевих громад щодо нових назв міст та сіл.

"2016-й став роком декомунізації в Україні. За період дії закону Україна зробила більше в подоланні спадщини тоталітарного минулого, ніж за весь час незалежності. Зміни, які легко побачити на мапі країни чи окремого населеного пункту, незворотні, вони – необхідний елемент нашої інтеграції до демократичної Європи", - наголосив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" набрав чинності 21 травня 2015 року.

У липні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада завершила свою частину декомунізації, перейменувавши 1012 населених пунктів і районів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.