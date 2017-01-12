З весни кримчан будуть відправляти на службу в армію в будь-який регіон Росії

РФ обіцяє зберегти за кримчанами права відстрочки, видані ще до окупації.

Навесні кримчан можуть відправити служити хоч на Курили

Призовників з окупованого Росією Криму вже цього року почнуть відправляти на службу в армію в різні регіони РФ за межами півострова. Відправка почнеться вже під час весняного призову.

До цього окупаційна влада також выдправляла кримчан в армію РФ, однак залишала служити на півострові.

"Громадяни, призвані з території Криму, направлялися для проходження військової служби з'єднання і військові частини в межах півострова, однак ці обмеження діяли лише до першого січня 2017 року і починаючи з поточного року громадяни будуть направлятися для проходження військової служби з'єднання і військові частини, розташовані і в інших регіонах країни в залежності від потреби військ", - повідомив начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Василь Тонкошкуров, повідомляє РИА "Новости".

При цьому кримчанам обіцяють зберегти відстрочки від служби, видані за українськими законами.

Раніше повідомлялося, що згідно з прийнятою резолюцією ООН про права людини в окупованому Криму, російським окупантам заборонено призивати до війська жителів українського півострова.