З сьогоднішнього дня в Україні підвищується прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшено до 1684 гривень.

В Україні підвищився прожитковий мінімум 4masik / Depositphotos

З першого травня в Україні планово збільшено прожитковий мінімум на 80 гривень, і тепер він становитиме 1684 гривні для працездатних осіб. Таке збільшення визначено державним бюджетом України за 2017 рік.

Зміна прожиткового мінімуму вплине на збільшення сум соціальної допомоги, які прив'язані до цього показника. Раніше міністр віце-прем'єр-міністр Павло Розенко говорив, що збільшення прожиткового мінімуму призведе до збільшення пенсій 8 мільйонів пенсіонерів на 10%.

При цьому з сьогоднішнього дня знижуються соцнормативы на використання тепла, електрики і газу, що означає зменшення коштів на субсидії на ці послуги.

Нагадаємо, що уряду вдалося переконати Міжнародний валютний фонд у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

Повідомлялося також, що прем'єр-міністр Володимир Гройсманпообещал восени підвищити пенсії.