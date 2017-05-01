З сьогоднішнього дня в Україні підвищується прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшено до 1684 гривень.
Зміна прожиткового мінімуму вплине на збільшення сум соціальної допомоги, які прив'язані до цього показника. Раніше міністр віце-прем'єр-міністр Павло Розенко говорив, що збільшення прожиткового мінімуму призведе до збільшення пенсій 8 мільйонів пенсіонерів на 10%.
При цьому з сьогоднішнього дня знижуються соцнормативы на використання тепла, електрики і газу, що означає зменшення коштів на субсидії на ці послуги.
Повідомлялося також, що прем'єр-міністр Володимир Гройсманпообещал восени підвищити пенсії.DT.UA