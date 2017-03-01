З Росії в Донбас прибули дві бригади спецназу – ІС

Через пункт пропуску "Довжанський"на схід України перекинуті також дві самохідні гаубиці та сім вантажівок боєприпасів до них.

Дві бригади російських спецназівців, зброя і техніка прибули в Донбас з Росії

З території Росії на тимчасово непідконтрольні Україні території Донбасу прибули дві бригадиГоловного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, російські військові спрямовані в Донбас "з метою доукомплектування та підвищення бойових можливостей російсько-терористичних військ".

На окуповані території Донецької і Луганської областей прибули спецназівці 10 обр СпП (постійне місце дислокації – село Молькіно Рязанської області) і 16 обр СпП (постійне місце дислокації –Тамбов) з південного і західного військових округів РФ.

Росія також продовжує забезпечувати матеріально-технічне постачання окупантів на сході України.

"На залізничні станції Луганськ, Ровеньки, Іловайськ доставлено в цілому більше трьох тисяч тонн палива, на залізничну станцію Харцизьк – п'ять вагонів з продовольчими припасами та медикаментами", - написав Тимчук.

Група зафіксувала перекидання через пункт пропуску "Довжанський" двох одиниць самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм, а також семи вантажівок з боєприпасами для них.

Бойовики зберігають зброю та боєприпаси на складах, обладнаних на території "Макіївського металургійного заводу". Склади посилено охороняються озброєними окупантами. Боєприпаси з даних складів оперативно надходять на артилерійські позиції НВФ, розташовані на найближчому до заводу териконі. Саме з них ведуться обстріли позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

"Нещодавно дані склади відвідала делегація офіцерів ЗС РФ. Перед відвідуванням прилеглий район прочісували співробітники МДБ ДНР" під керуванням співробітників спецслужб РФ", - зазначає координатор.

Ще один склад озброєння бойовиків розташований у Харцизьку. Поруч, у будинку колишнього автосалону "Skoda", знаходиться казарма і штаб підрозділу загальною чисельністю близько 100 осіб. Військовослужбовці носять військову форму з шевронами ЗС РФ.

Нагадаємо, у період з 9 по 12 лютого Росія перекинула на тимчасово окуповану територію Луганської області десять бойових броньованих машин і автобусів з "козаками" з "Всевеликого війська Донського". Всього з РФ прибуло близько 300 осіб.

14 лютого стало відомо про те, що бойові підрозділи російсько-терористичних формувань під Авдіївкою поповнилися найманцями з Дагестану і кадирівцями.