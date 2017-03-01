З Росії в Донбас прибули дві бригади спецназу – ІС

Через пункт пропуску "Довжанський"на схід України перекинуті також дві самохідні гаубиці та сім вантажівок боєприпасів до них.
За словами координатора, російські військові спрямовані в Донбас "з метою доукомплектування та підвищення бойових можливостей російсько-терористичних військ".
На окуповані території Донецької і Луганської областей прибули спецназівці 10 обр СпП (постійне місце дислокації – село Молькіно Рязанської області) і 16 обр СпП (постійне місце дислокації –Тамбов) з південного і західного військових округів РФ.
Росія також продовжує забезпечувати матеріально-технічне постачання окупантів на сході України.
"На залізничні станції Луганськ, Ровеньки, Іловайськ доставлено в цілому більше трьох тисяч тонн палива, на залізничну станцію Харцизьк – п'ять вагонів з продовольчими припасами та медикаментами", - написав Тимчук.
Група зафіксувала перекидання через пункт пропуску "Довжанський" двох одиниць самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм, а також семи вантажівок з боєприпасами для них.
Бойовики зберігають зброю та боєприпаси на складах, обладнаних на території "Макіївського металургійного заводу". Склади посилено охороняються озброєними окупантами. Боєприпаси з даних складів оперативно надходять на артилерійські позиції НВФ, розташовані на найближчому до заводу териконі. Саме з них ведуться обстріли позицій ЗСУ в районі Авдіївки.
"Нещодавно дані склади відвідала делегація офіцерів ЗС РФ. Перед відвідуванням прилеглий район прочісували співробітники МДБ ДНР" під керуванням співробітників спецслужб РФ", - зазначає координатор.
Ще один склад озброєння бойовиків розташований у Харцизьку. Поруч, у будинку колишнього автосалону "Skoda", знаходиться казарма і штаб підрозділу загальною чисельністю близько 100 осіб. Військовослужбовці носять військову форму з шевронами ЗС РФ.
Нагадаємо, у період з 9 по 12 лютого Росія перекинула на тимчасово окуповану територію Луганської області десять бойових броньованих машин і автобусів з "козаками" з "Всевеликого війська Донського". Всього з РФ прибуло близько 300 осіб.
14 лютого стало відомо про те, що бойові підрозділи російсько-терористичних формувань під Авдіївкою поповнилися найманцями з Дагестану і кадирівцями.DT.UA