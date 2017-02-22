З початку 2017 року контракт із ЗСУ уклали 4,5 тисячі осіб - Порошенко

Голова держави зазначив, що комплектація військових підрозділів військовослужбовцями за контрактом стала можливою завдяки Мінським угодам.

Понад чотири тисячі українців підписали контракт із ЗСУ з початку 2017 року Сайт Міноборони України

З початку 2017 року 4,5 тисячі українців вступили на службу за контрактом до Збройних сил України, повідомив президент України Петро

"Минулого року до Збройних Сил прийнято за контрактом близько 70 тисяч українських добровольців. І якість цього складу, який надійшов до Збройних сил України, є значно вищою, ніж у попередні роки. З початку цього – ще 4,5 тисячі військовослужбовців записалися до лав ЗСУ", - зазначив Порошенко під час виступу на зборі керівного складу ЗСУ.

За словами голови держави, збільшення кількості контрактних військовослужбовців дозволило відмовитися від використання мобілізаційних ресурсів та забезпечити комплектування військових частин мотивованими військовослужбовцями.

Порошенко також підкреслив, що закрити потреби фронту на добровільній і професійній основі вдалося завдяки Мінським угодам, які надали необхідний для цього час.

За рахунок особового складу, який набув бойового досвіду в зоні АТО та демобілізувався, минулого року був сформований оперативний резерв першої черги з добре вмотивованих, високопрофесійних та патріотичних військових. "Це - понад 130 тисяч осіб", - констатував Петро Порошенко.

Тим не менш, призов на строкову службу в країні буде збережено.

"Так, ця категорія військовослужбовців не долучається до виконання бойових завдань в зоні АТО, проходить військову службу переважно у військових частинах забезпечення, але ключове – хлопці отримують підготовку у навчальних центрах за бойовими спеціальностями", - резюмував гарант.

Раніше заступник начальника Генерального штабу – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Марк Андрусяк повідомив, що Збройні сили України планують у 2017 році призвати на строкову службу близько 4 тисяч офіцерів запасу – випускників військових кафедр цивільних вищих навчальних закладів. За словами Андрусяка, призову підлягатимуть особи не старше 43 років. Термін служби – 18 місяців.

Як зазначали у Міністерстві оборони України, з початку 2016 року контракт зі Збройними Силами України уклало понад 67 тисяч військових.