Запускаються фонтани на Русанівці і в центрі.

Київські фонтани на Майдані відновлять свою роботу moygrad.kiev.ua

З першого травня у Києві запрацюють фонтани на Русанівці і в центрі, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації. Фонтани будуть працювати з 11 до 23 щодня до закінчення сезону у вересні.

В адміністрації також зазначили, що на більшості фонтанів встановлено світловий супровід, а фонтани на Русанівці, біля Національної опери України імені Тараса Шевченка та на Майдані будуть музичними.

Як повідомлялося, в Києві 28 травня 2016 року, до Дня міста, відбулося