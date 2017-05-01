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З першого травня у Києві запрацюють фонтани

1 травня в 09:26

Запускаються фонтани на Русанівці і в центрі.

фонтан
Київські фонтани на Майдані відновлять свою роботу
moygrad.kiev.ua
З першого травня у Києві запрацюють фонтани на Русанівці і в центрі, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації. Фонтани будуть працювати з 11 до 23 щодня до закінчення сезону у вересні.

В адміністрації також зазначили, що на більшості фонтанів встановлено світловий супровід, а фонтани на Русанівці, біля Національної опери України імені Тараса Шевченка та на Майдані будуть музичними.

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Як повідомлялося, в Києві 28 травня 2016 року, до Дня міста, відбулося відкриття комплексу 30-метрових фонтанів на Русанівському каналі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фонтани Київ фонтан Україна
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