З ОАЕ вилетів літак зі 109 українцями на борту, які три доби провели в аеропорту

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В аеропорту в Дубаї і досі знаходяться 100 пасажирів.

Українці три доби провели в аеропорту Шарджі facebook.com/maryna.lukianova.5

Літак зі 109 українцями на борту, які три доби чекали відправлення рейсу в аеропорту, вилетів із Шарджі до Києва. Як повідомив посол України вЮрій Полурез, літак вилетів о 20:30 за Києвом в суботу, 31 грудня, передає "Українська правда"

Дипломат також повідомив, що в Дубаї відкрилася реєстрація на ще одини рейс lj Київ, час відправлення якого ще невідомий.

У той же час, згідно з повідомленням керівника управління консульської забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, в аеропорту в Дубаї й досі знаходяться 100 пасажирів.

Нагадаємо, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українців тримали у терміналі і не розселяли. Як повідомила одна з туристів Марина Лук'янова на своїй сторінці в Facebook, до прильоту до Шарджі українці 11 годин чекали вильоту з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.