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З ОАЕ вилетів літак зі 109 українцями на борту, які три доби провели в аеропорту

31 грудня в 23:30

В аеропорту в Дубаї і досі знаходяться 100 пасажирів.

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Українці три доби провели в аеропорту Шарджі
facebook.com/maryna.lukianova.5
Літак зі 109 українцями на борту, які три доби чекали відправлення рейсу в аеропорту, вилетів із Шарджі до Києва. Як повідомив посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах Юрій Полурез, літак вилетів о 20:30 за Києвом в суботу, 31 грудня, передає "Українська правда".

Дипломат також повідомив, що в Дубаї відкрилася реєстрація на ще одини рейс lj Київ, час відправлення якого ще невідомий.

У той же час, згідно з повідомленням керівника управління консульської забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, в аеропорту в Дубаї й досі знаходяться 100 пасажирів.

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Нагадаємо, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українців тримали у терміналі і не розселяли. Як повідомила одна з туристів Марина Лук'янова на своїй сторінці в Facebook, до прильоту до Шарджі українці 11 годин чекали вильоту з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОАЕ Дубаї літак
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