З ОАЕ вилетів літак зі 109 українцями на борту, які три доби провели в аеропорту

В аеропорту в Дубаї і досі знаходяться 100 пасажирів.
Дипломат також повідомив, що в Дубаї відкрилася реєстрація на ще одини рейс lj Київ, час відправлення якого ще невідомий.
У той же час, згідно з повідомленням керівника управління консульської забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, в аеропорту в Дубаї й досі знаходяться 100 пасажирів.
Нагадаємо, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українців тримали у терміналі і не розселяли. Як повідомила одна з туристів Марина Лук'янова на своїй сторінці в Facebook, до прильоту до Шарджі українці 11 годин чекали вильоту з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.DT.UA